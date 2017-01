Un grupo de monos llorando la muerte de lo que creen uno de ellos

Las imágenes que muestra el vídeo que la BBC ha subido para promocionar su nuevo programa 'Spy in the Wild' están dando la vuelta al mundo a una vertiginosa velocidad. El nuevo programa documental de la cadena se basa sobre una premisa tan simple como novedosa: usar robots espía con la forma de animales para introducirse en su hábitat de una forma que hasta ahora no había sido posible. Desde su canal de Youtube han subido varios e impactantes vídeos promocionales que desvelan un poco del minutaje que podremos disfrutar durante el documental. En concreto son tres las especies que nos muestran a través de sus robots en los tráiler: cocodrilos, perritos de las praderas (un mamífero emparentado directamente con las marmotas) y monos.

Han sido los monos quienes se han vuelto virales en la red debido a su comportamiento. Concretamente son langures, una especie que en la India se considera sagrada. El vídeo muestra a un grupo de monos que al encontrar el robot y ver que no se mueve creen que es un individuo del grupo que ha muerto. Las emociones que demuestran a continuación son realmente impactantes: