Condenado por violación al engañar a su cita y quitarse el preservativo

Ha ocurrido en Suiza. Un hombre de 47 años cuya identidad no ha trascendido a los medios ha recibido una condena ejemplar de un año de prisión (que no cumplirá por no tener antecedentes) por engañar a su cita durante el acto sexual. Según testificó la mujer y ratificó el hombre en su confesión, a mitad del acto él se quitó el preservativo sin el consentimiento expreso de ella. La Corte ha considerado que obligar a alguien a mantener relaciones sexuales sin protección puede ser condenable como violación. El abogado del condenado, Baptiste Viredaz, quien ha hablado a los medios, expresa tanto su sorpresa como su decisión de recurrir la sentencia al Tribunal Federal.

«En ningún momento nos planteamos no realizar una confesión por considerar los cargos ridículos» ha declarado a la agencia AFP. La pareja, él de origen francés y ella de origen suizo, se habían conocido vía Tinder la noche anterior. Esta era su segunda cita, y acudieron a casa de ella donde se desarrollaron los hechos. Esta sentencia es una primicia en Suiza.