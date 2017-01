El anuncio de Frenadol que genera polémica en las redes

A los usuarios de Twitter no se les escapa nada, como el peculiar anuncio de Frenadol. El spot ha provocado una oleada de criticas y bromas por su mensaje incoherente o contradictorio.

«Este es Jaime. Y Jaime tiene hoy un plan importante, a pesar de un molesto resfriado. Y a pesar de que el día no sea precisamente soleado, y de una inoportuna parada para ir al baño, y de un repentino atasco, y de un camino encharcado. Porque Jaime puede tener un resfriado, pero no va a dejar que frene sus planes gracias a la solución más completa de Frenadol. ¿Resfriado? ¡Venga ya!», lo que ha provocado revuelo en la red no es la voz del anuncio sino algo más curioso.

noticias relacionadas La experiencia de un andaluz del PP en Cataluña se hace viral en la red

En el podemos ver como Jaime se levanta de la cama, se toma un Frenadol y cuando conduce junto a sus hijos hasta el lago donde van a disfrutar el día. Bajo la imagen del protagonista al volante aparece un pequeño mensaje que advierte de que «este medicamento puede producir somnolencia, Se recomienda no conducir». Sin embargo, Jaime conduce y lleva a sus hijos en el coche. Los internautas no han tardado en inundar Twitter de todo tipo de comentarios, y quien sabe, si más de uno ahora se saltará las recomendaciones de los médicamentos y cogera el coche aunque tome Frenadol.

El anuncio de Frenadol donde un tipo se lo toma, coge el coche con sus hijos y luego pone esto... pic.twitter.com/vvgdRk726m — África (@AfricaInBeige) 9 de enero de 2017

@AfricaInBeige ¿Esto ha pasado el filtro de AutoControl, con su lema de una publicidad veraz, legal, honesta y leal? Anuncio imprudente. — A. Galiano Correa (@GalianoCorrea) 10 de enero de 2017

@AfricaInBeige@Fotomaf se abren apuestas: en la próxima versión lo sitúan en un bar trincando de lo lindo con los amigos — Eva Casado de Amezua (@Eva_CdA) 11 de enero de 2017