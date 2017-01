No es un rollo de una noche. Lo de The Weeknd y Selena Gomez ya lleva un tiempo fraguándose en los sótanos de Hollywood pero nadie se había dado cuenta. Según apuntan algunos medios norteamericanos, la pareja comenzó a verse el pasado mes de diciembre. Han tenido un mes muy apasionado y romántico y ahora, no han dudado en sacarlo a la luz.

Seguramente, ya estaban cansados de esconderse y querían mostrar sus sentimientos a todo el mundo. Según afirman fuentes cercanas al entorno de la pareja, la razón de que hayan revelado su relación tan pronto se debe a «cosas del corazón, es lo que les pedía el cuerpo». Los fans de Selena Gomez y de The Weeknd celebran que se sepa y así, se pueda disfrutar de esta relación tan idílica de los dos cantantes de éxito internacional

También se ha conocido que las navidades han sido muy mágicas para Selena Gomez, que ha tenido regalo por parte de su nuevo novio. The Weeknd no dudó en comprarle a la cantante uno de los modelitos que vio en la pasarela de Victoria's Secret (por su propio bien, esperemos que no fuera el que llevaba Bella Hadid). Por desgracia, no sabemos qué fue lo que compró Gomez al intérprete de 'Starboy'.

Ahora bien, parece que a Selena Gomez le cuesta desquitarse del apego a Justin Bieber. No había cantantes de más lugares del mundo que la joven ha vuelto a enamorarse de un canadiense. Esperemos que este la trate mejor, ya se lo merece.