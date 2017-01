Liam Payne, de One Direction, deja a Cheryl embarazada por irse a trabajar

En busca de un futuro profesional de provecho para poder mantener a la familia que está a punto de formar, Liam Payne se ha visto obligado a abandonar un tiempo a Cheryl Cole en Gran Bretaño. El cantante de One Direction ha viajado hasta Los Angeles para seguir trabajando en su nuevo disco en solitario.

Antes de conocer la noticia del embarazo de su novia, Liam Payne trabajaba duro en su estudio de grabación. El cantante inglés estaba a punto de sacar su primer single, pero las complicaciones hicieron que se demore la fecha que sus fans esperan con mucha ansiedad.

El ídolo de muchas jóvenes vuelve estos días a ponerse manos a la obra, como la mayoría de los mortales. Pronto, Liam Payne volverá deleitar a sus seguidoras de Instagram con nuevas imágenes y vídeos del proceso de grabación de ese álbum que está preparando con mucho cariño e ilusión.

Sin duda, estas navidades han debido ser muy especiales para el exintegrante de la One Direction. Liam Payne no puede ocultar su rostro de felicidad, en el aeropuesto, ha sido fotografiado con una sonrisa de oreja a oreja; no hay duda de que vive uno de sus mejores momentos.

Va a hacer un año que One Direction decidió darse un merecido descanso y sus componentes ya trabajan en sus primeros álbumes en solitario. El más adelantado ha sido Niall Horan, que el pasado mes de septiembre sorprendió a todos con su primer sencillo. Por cierto, Liam Payne ha sido el primer de sus compañeros en felicitar a Zayn Malik por su cumpleaños.

@zaynmalik Happy birthday bro! Hope all is well and you have a good day celebrating it