El día de la investidura de Donald Trump se repartirán más de 4.000 porros

Donald Trump está dando mucho de que hablar desde que salió elegido como nuevo presidente de los Estados Unidos. A penas falta una semana para la investidura y la Coalición de la Marihuana del Distrito de Columbia (DCMJ) ya planea repartir 4.200 porros para llamar su atención sobre el tema de la regulación del cannabis.

If you can guess how many joints are in these bags, you might get a free one at #Trump420! https://t.co/tacfhl6pFSpic.twitter.com/guaOlRUVoG