A Alejandro Valverde, ciclista murciano, se le cae encima la barrera de su urbanización

Presentar a Alejandro Valverde a los murcianos es un acto completamente superfluo. El ciclista nacido en Las Lumbreras en 1980 es un archiconocido para cualquier seguidor regional del deporte, por descontado. No en vano atesora en su palmarés luces y sombras que le han hecho una de las caras reconocidas del país. Desde las múltiples victorias en diferentes campeonatos o el segundo puesto en 2006 a Bicicleta del Año hasta las condenas por su implicación en la Operación Puerto, la cara del murciano puede vanagloriarse de haber copado minutos en la televisión nacional.

Alejandro es ahora protagonista, una vez más, a nivel nacional, aunque para su desgracia ha sido por un aparatoso accidente. El ciclista se encontraba entrenando cuando la barrera de una urbanización le cayó encima. En palabras del propio Valverde: «Me he dado un golpazo tremendo. La barrera de la urbanización se ha bajado antes de que pasara y me he dado de lleno en los brazos y el pecho. He intentado entrenar pero solo he podido aguantar media hora por los dolores. Espero que con hielo y antiinflamatorios no vaya a más, pero supongo que mañana en frío será peor. Lo bueno es que parece todo muscular, pero la verdad es que ahora mismo no me puedo ni mover».

Susto para @alejanvalverde al golpearse con una barrera mientras entrenaba. Su presencia en la presentación #LV2017, pendiente de evolución. pic.twitter.com/hZRao9CgJu — Movistar Team (@Movistar_Team) 11 de enero de 2017

Queda así pendiente de confirmación por el equipo de Movistar (desde La Verdad hemos intentado establecer contacto con el mismo pero aún no ha sido posible) la asistencia o no de Valverde a la presentación de La Vuelta a España 2017 hoy jueves.

Ayer mismo el diario AS desvelaba lo que sería el recorrido íntegro de este año: