Muere un niño que nació con dos cabezas en México

No se tiene constancia de las causas de la muerte de un bebé con dos cabezas que nació hace unos días en México. El nacimiento del pequeño se mantuvo en secreto ante la extrañeza del caso pero, finalmente, fue confirmado por fuentes médicas del hospital, según informa La Tribuna. Los médicos no querían que trascendiera la noticia al no tener antecedentes de un caso igual en el país.

Ahora, los sanitarios tratan de averiguar las causas de esa malformación para buscar una solución y evitar que pueda volver a ocurrir, según informa el medio mexicano UnoTv. El bebé tenía dos cabezas y un solo cuerpo.

El nacimiento de este bebé ocurrió en el Hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los médicos no confirmaron ni negaron dicho nacimiento en un primer momento, por ello, se cree que se mantenía en secreto. El pequeño murió ayer, solo consiguió sobrevivir cuatro días.

No se sabe de la veracidad del asunto aunque no es la primera vez que ocurre un caso similar. En la India también nació un niño con dos cabezas hace algún tiempo y los médicos decidieron extirpar una de ellas. El vídeo de aquel pequeño se hizo viral en Youtube; otro de este supuesto bebé mexicano también se puede ver en la red.