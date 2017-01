Harry Styles, de One Direction, ¿Desaparecido?

Hace ya casi un año que la banda británica One Direction se tomó un descanso y desde entonces, cada uno ha tomado un camino muy diferente. Y Harry Styles parece ser que se ha tomado muy enserio el break.

El casanova tiene abandonadas a sus fieles fans y desde hace más de dos meses no se sabe nada de él. A excepción de que está probando suerte como actor.

Las directioners pudieron verlo por última vez en el tráiler de su primera película 'Dunkirk', un largometraje de Christopher Nolan. Y como no, tuvieron su tradicional tweet de Feliz Año Nuevo. Habrá que esperar a que se estrene la película o retome su carrera como cantante para saber cómo le va la vida.

It's 2017.

Be nice.

Be good.