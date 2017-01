Spotify ofrece un puesto de trabajo a Barack Obama

Los días para Barack Obama en la Casa Blanca están contados, y desde hace algún tiempo se viene preguntando que hará cuando deje la presidencia el próximo 20 de enero. Spotify no quiere que se quede sin trabajar y le ha ofrecido un puesto como «Presidente de Listas de Reproducción de Spotify».

Y es que hace unos días, Obama estaba charlando con el embajador sueco en la Casa Blanca cuando de pronto, el presidente confesó lo que deseaba hacer después de trabajar en el gobierno de EEUU. «Sigo esperando mi trabajo en Spotify», bromeó con el embajador Mark Brzezinski. «Porque sé que les encantaron mis playlists».

Según publica el diario La Nación, Daniel Ek, el líder mundial del servicio de streaming anunció que tiene un puesto vacante en este puesto y dijo que buscaba un candidato con «al menos ocho años de experiencia gobernando en alta estima una nación».

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO