Mariah Carey se retira de la música tras las humillaciones del concierto de Nochevieja

No ha podido soportar la presión ni las críticas. Mariah Carey admite sentirse «humillada» con todo lo ocurrido en Times Square en el polémico concierto de Año Nuevo. La cantante ha informado en Twitter que deja la música durante un tiempo y tampoco actualizará sus redes sociales.

Siguiendo los pasos de otros famosos que colapsaron el año pasado, como Selena Gomez o Kim Kardashian, Mariah Carey ha decidido desaparecer del foco público tras la humillación sufrida durante los últimos días. No han sido pocos los que se han mofado de ella por el fiasco de su actuación.

Recordemos, la intérprete de 'All I Want for Christmas is you' realizó un pésimo playback en Times Square. Según ha trascendido por medio de su manager, el equipo técnico no había preparado adecuadamente los auriculares de Mariah Carey y la cantante no podía escuchar bien la música ni seguir la canción.

Su marido, Tommy Mottola, previno hace unos días a Mariah Carey de que cambiara su equipo técnico por otros más profesionales. La cantante se mostró fuerte ante los medios después de su desastrosa actuación, llegó a decir que «el próximo año seguiré dando titulares». Sin embargo, el siguiente titular que ha dado ha sido el de su retirada, eso sí, temporal.

Su manager, Stella Bulochnikov, ha aclarado que el proyecto del 'biopic' de la cantante sigue adelante. Mariah Carey también tenía planes de iniciar una gira el próximo mes de marzo, en cuanto a eso, su representante ha informado que «se mantiene de momento».