'Coreorgasmo', el ejercicio que te llevará al clímax

Para los que entre sus propósitos de año nuevo estaba apuntarse al gimnasio, os traemos una razón más por la que hacer ejercicio ya no será un problema. Se llama 'Coreorgasmo', esta técnica conseguirá que por fin hagas deporte. La doctora Debby Herbenick se ha pasado 5 años investigando al 10% de la población que siente placer mientras práctica deporte. Según ella, el 'Coreorgasmo' es una sensación placentera que pueden experimentar tanto mujeres como hombres cuando hacen ejercicio.

¿Qué se siente?: Un cosquilleo muy suave y relajante, como si fuese el inicio de un orgasmo pero sin que llegue al fin.

¿Cómo conseguirlo?: Realizando abdominales, ciclismo o yoga. Aunque lo más importante es que trabajemos la parte baja del abdomen.

Coreorgasm Workout de Debby Herbenick / Promocionak

En el libro de la doctora, Coreorgasm Workout, explica esta nueva técnica y los ejercicios que pueden ayudar a conseguirlo. Al parecer, la clave para alcanzar el clímax es llegar a estar muy fatigada, practicando 20 minutos de cardio y después realizar abdominales, sin que haya descanso de por medio.

Todas las mujeres pueden llegar al coreorgasmo

No importa la edad ni la condición física. Según Herbenick, todas las mujeres podemos experimentar el coreorgasmo. Puesto que la idea es llegar a un estado de fatiga, las personas que estén en peor forma o se agoten con más rapidez, tienen más posibilidades de alcanzar el clímax que las que practican deporte de forma cotidiana. No hay mal que por bien no venga, si nunca has practicado deporte, te estrenarás por todo lo alto.

En el estudio de Coreorgasm Workout, 2 de cada 3 mujeres llegaron al orgasmo en menos de diez sesiones. Eso sí, no hay que obsesionarse con este tema, solo tomárselo con calma; al fin y al cabo, buscamos relajarnos, no estresarnos.

En cualquier caso, practicar deporte dos o tres veces por semana es totalmente saludable. No solo puede llegar a provocar orgasmos, sino que también aumenta la energía y la autoestima, algo que repercute en nuestra vida sexual.