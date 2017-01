Justin Bieber o Emma Watson: ¿a quién se parecen más las muñecas de La Bella?

La película remake del clásico de Disney, 'La Bella y la Bestia', se estrenará el próximo mes de marzo. Hasta entonces, la productora ha lanzado una gran variedad de 'merchandising' para iniciar la campaña promocional del largometraje que protagonizan Emma Watson y Dan Stevens.

Entre los productos que ya están a la venta en tiendas y online hay unas muñecas de la Bella que poco se parecen a Emma Watson. Los más imaginativos no han tardado en buscar parecidos razonables y hay uno con el que todos coinciden: Justin Bieber.

Para muchos, Bella tiene cara de Justin Bieber. A la cara angelical de polémico cantante sólo le faltaba ser comparada con una princesa de Disney. Cuando era más joven, los detractores del canadiense se burlaban del rostro afeminado del ídolo de muchas adolescentes; ahora, se cargan de razón.

Los que ya tienen su muñeca de Bella en sus manos, no paran de compartir los parecidos razonables entre la figura de plástico y Justin Bieber. Algunos sólo la han comprado para poder mofarse de esta inoportuna coincidencia.

when you order an emma watson doll online but a justin bieber doll in a yellow dress & a wig arrives instead pic.twitter.com/PUQUBXyufT