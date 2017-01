Globos de Oro: Meryl Streep levanta el puño contra Trump y él contesta con una pataleta

La actriz Meryl Streep siempre se había caracterizado por su encarnizada lucha en defensa de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en Hollywood. Desde anoche, la actriz será recordada como la mujer que le dio un tremendo bofetón a Donald Trump en mitad de la gala de los Globos de Oro.

Desgraciadamente para muchos, el bofetón no fue literal. El discurso de Meryl Streep iba cargado de reivindicaciones contra el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La actriz criticó una anédota protagonizada por el republicano, cuando, durante la campaña electoral, se burló de un periodista con discapacidad: «Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no me lo puedo sacar de la cabeza. No era una película, era la vida real».

El discurso de Meryl Streep no quedó en ese relato, la actriz, que recogía anoche un Globo de Oro honorífico por su trayectoria, hizo un llamamiento a la prensa y a todos los ciudadanos: «La falta de respeto invita a la falta de respeto, la violencia incita a la violencia. Cuando los poderosos utilizan su poder para acosar a otros, todos perdemos».

A Donald Trump no le han gustado mucho las menciones (unas más explícitas que otras) que se hicieron en los Globos de Oro sobre él. El presidente electo ha decidido responder a las palabras de Meryl Streep en Twitter. Como si se tratase de un niño con el que se acaban de meter, Trump escribió: «Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro. Ella es una...»; después, debió dar una pataleta desde el asiento de su despacho.