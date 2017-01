Globos de Oro 2017: Alfombra roja de las mejor y peor vestidas de la noche

La gala de los Globos de Oro es la que inaugura la temporada de premios al cine y la televisión. Las estrellas se vuelven a vestir de largo y se someten al examen de todos los críticos de moda del mundo. Acertar con el vestido o no hacerlo no tiene mucha importancia a nivel profesional para estas actrices, eso sí, llevarse el premio a la peor vestida significa estar en boca de todos durante todo un día y, por desgracia, no por su buen trabajo delante de las cámaras.

Anoche, Elsa Pataky reapareció en una alfombra roja. La actriz española volvió a brillar y a captar la atención de los periodistas que se agolpaban a la entrada del hotel de Beverly Hills. Pataky anunció hace unos días que este 2017 le gustaría volver a trabajar como actriz, el los Globos de Oro dejó claro que sigue siendo una estrella, se ha llevado muchos halagos con su modelo palabra de honor de Zuhair Murad.

Mejor vestidas Globos de Oro 2017

Emma Stones quería ser una estrella en 'La la land' y así lo demostró sobre la alfombra roja de los Globos de Oro. Su vestido emulaba el cielo que su personaje quería tocar y, a riesgo de salir estrellada, logró el éxito de la mano de Valentino.

Jessica Biel también enamoró con su atrevido vestido de Elie Saab. El pronunciadísimo escote en terciopelo hacía contraste con la falda voluminosa y las flores que llevaba superpuestas. Al público le ha encantado y la novia de Justin Timberlake se ha llevado matrícula de honor con su vestido.

Brie Larson no arriesgó demasiado con su vestido granate de Rodarte. Con corpiño y escote de corazón, marcaba su figura y eso le hace ganar. Blake Lively también acertó gracias a su apuesta de Versace, aunque jugaba sobre seguro. Su vestido de terciopelo negro con algunos detalles de tela en contraste dorada en cuello y bolsillo le quedaba como un guante y hacía estupendísima pareja con el esmoquin de su marido, Ryan Reynolds, de Gucci.

Peor vestidas de los Globos de Oro

Esta sección no se hace con maldad, sino con la intención de subsanar errores. Algunos han colocado a Sarah Jessica Parker entre las peor vestidas de los Globos de Oro, nosotros destacaremos su vestido de novia con manga larga y hombros descubiertos. No es muy apropiado para la gala y no le hacía mucha justicia ni a ella ni al evento. Eso sí, su peinado de Leia, un homenaje a la recientemente fallecida Carrie Fisher, fue un bonito acierto que hay que tener en cuenta.

Lily Collins iba sobrecargada con el vestido de Zuhair Murad elegido. La frondosidad del mismo y los bordados de flores la ocultaban casi por completo. Cuando la miraban, sólo se veía vestido, la actriz estaba perdida entre tanta tela. A Nicole Kidman le pasó al contrario, las transparencias de su vestido de Alexander McQueen no le favorecían y, con esas mangas largas, recordaba a Enrique Iglesias ocultando sus manos.

Pero si hay una famosa que se merece un hueco destacado en la lista de peor vestidas en la gala de los Globos de Oro, esa es Zoe Saldana. Su vestido de Gucci no estaba a la altura. Los volantes por todos lados y los contrastes en rosa empalagaban el paladar de los que la miraban.