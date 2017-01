Kim Kardashian podría estar embarazada por tercera vez

Hace poco más de un año que Kim Kardashian dio a luz a Saints, su segundo hijo y la causa de que engordara más de 18 kilos. Tras eso, la empresaria se puso en manos de especialistas para lograr volver a su peso ideal.

No le costó poco sacrificio a Kim Kardashian adelgazar los objetivos marcados. La modelo se puso duras metas y ella misma relató pasarlo mal con los duros entrenamientos y la dieta. Finalmente, la empresaria consiguió su objetivo y volvió a su figura deseada. Eso sí, dejó claro que no volvería a tener más hijos, al menos en un corto período de tiempo.

Esa opinión chocaba con la de su marido Kanye West, quien quería ir a por el tercero. Pues bien, parece que el rapero se ha salido con la suya. Han pillado a Kim Kardashian acudiendo a una clínica especializada en obstetricia y ginecología. Según rumorean medios norteamericanos, la celebridad podría estar embarazada o haber comenzado un tratamiento para conseguirlo próximamente.

Los medios del corazón americano se preguntan qué haría Kim Kardashian en ese lugar. Al parecer, acudió para hacerse un «chequeo rutinario», dijo una fuente cercana al portal HollywoodLife. Lo cierto es que, la última vez que se vio a la empresaria entrar en una clínica como esa fue antes de estar embarazada de Saints.

Is Kim Kardashian pregnant or not?! https://t.co/gFsGCOBw9g