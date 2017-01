Un famoso artista murciano tatúa al rapero Chris Brown, ex de Rihanna

La fama de Chris Brown en el mundo del espectáculo y las celebridades es grande y no demasiado buena. Sin embargo, para Freddy M. Tomás, el ex de Rihanna era todo un desconocido hasta que, un buen día, el rapero se encaprichó con su trabajo.

El diario El País ha entrevistado a este famoso tatuador murciano en su suplemento Tentaciones. El artista acaba de regresar de una gira muy excéntrica por Europa al lado de Chris Brown y su séquito de guardaespadas, agentes y asesores de imagen.

Todo ocurrió hace algo más de un año, una mañana, este artista se levantó y observó como le habían aumentado en decenas de miles los seguidores de Instagram. Un seguidor le alertó: «Chris Brown ha dado 'me gusta' a una foto tuya». Después, el rapero le hizo otro favor gratuito al murciano, compartió una imagen de uno de sus tatuajes y añadió el texto: «el mejor tatuador del mundo»; no había mejor publicidad. La imagen duró poco tiempo en el perfil del ex de Rihanna, luego la borró. Fue entonces cuando Freddy decidió contactar con él; «quiero que me tatúes», le pidió Chris Brown».

«Chris Brown se marca unos playback muy canallas»

Después de eso, hubo varias idas y venidas, el rapero dio algunos desplantes al tatuador. Le pidió varias veces que viajara a Los Angeles, pero la cosa se demoró hasta que Chris Brown viajó a Europa con su tour 'One Hell of Night'. Entonces, Freddy y un compañero se incorporaron a su gira desde Bélgica el pasado mes de mayo. Lo primero que el rapero le dijo nada más verlo, según publica El País, fue: «cualquier cosa que necesitéis: comida, dinero, drogas o chicas solo tenéis que decirlo».

Freddy explica en el suplemento Tentaciones que Chris Brown no es tan malo como lo describen en algunos medios, incluso vieron juntos la serie animada de Dragon Ball. Alerta de algunas invenciones de la prensa, como el último escándalo en el que le acusan de haber destrozado una habitación de hotel: «eso no era verdad. Yo estuve allí y no hicieron nada del otro mundo. Estaba sucia, sí, pero cuando pagas 50.000 euros por la habitación es lo que hay».

El murciano describe los conciertos de Chris Brown comparándolos a los de los Beatles, por la variedad de público: casi siempre chicas adolescentes en las primeras filas que «se volvían locas cuando él bailaba». Además, Freddy afirma en Tentaciones que el rapero no siempre canta: «Se marcaba unos 'playback' muy canallas».

Tres tatuajes para Chris Brown

Durante todo el tiempo que pasó junto a Chris Brown, Freddy M. Tomás realizó tres tautajes al rapero y alguno más a algún miembro de su equipo. Uno de ellos sí que lo luce en redes y en público, lo tiene en su cara, cerca de la oreja izquierda, la pirámide de su marca de ropa 'Black Pyramid'. El más importante, un diseño del rostro de su hija, afirma que lo terminará este mes, «he quedado el 19 de enero». En esa fecha viajará hasta Los Angeles y no descarta hacerle algún tatuaje más. Seguro que Brown no tardará mucho en mostrarlo en sus perfiles de redes sociales.