Jennifer Lopez y el rapero Drake confirman su relación de un modo curioso

Según han informado fuentes cercanas a Jennifer Lopez y Drake en algunos portales de la red, los cantantes han comenzado una nueva relación amorosa. Sus amigos afirman que la pareja «es 100% una realidad» desde estas navidades; su amor surgió como un flechazo.

Jennifer Lopez y Drake se conocieron en Las Vegas pocos días antes de comenzar su aventura amorosa. Desde aquella primera toma de contacto, los cantantes no pudieron soportar más la tensión que había entre ambos y dieron rienda suelta a la pasión. Además, la pareja hace guiños a sus seguidores en redes sociales, apareciendo en diversas fotos en solitarios con el mismo complemento.

Se les ha visto bailar muy apasionados en algunos vídeos de la red y existen fotos donde se puede ver como Jennifer Lopez y Drake y se besan sin ningún pudo en medio de una discoteca. Como si fueran unos adolescentes descubriendo el amor, ha comenzado la relación del rapero y la del Bronx, sin embargo, no muchos confían en que esta pasión se alargue mucho en el tiempo.

Algunos amigos de Jennifer Lopez creen que la cantante volverá con Casper Smart y que, lo que ha surgido con Drake, es sólo un respiro a la tensión que ha vivido con su ex, quien le fue infiel a comienzos de este año. El rapero también salió recientemente de una extraña relación con Rihanna que, a juzgar por como se ha tomado la barbadiense este nuevo lío de su ex, no parece que acabara muy bien.