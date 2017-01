Zayn Malik dejaría la música por su nueva vocación

Quizás el primer disco en solitario de Zayn Malik no ha ido tan bien como todos esperaban. Tal vez sea por esa razón que el cantante ha decidido dar rienda suelta a otras opciones y ha descubierto una nueva vocación. El diseñador Giuseppe Zanotti ha dado la oportunidad al cantante de probar suerte en la moda.

No, Zayn Malik no se ha hecho modelo. De momento, no le robará el trabajo a su novia. El cantante ha diseñado mano a mano junto a Zanotti una nueva línea de calzado masculino. El propio diseñador ha confesado sentirse muy agusto trabajando con cantantes y cree que con Zayn «ha encontrado muchos puntos en común».

Zayn Malik también ha quedado encantado con la experiencia de diseñar zapatos: «Me gustan las cosas que son un poco oscuras y extrañas y el señor Zanotti no tiene miedo de jugar con esos elementos. ¡El proceso de diseño de mi colección ha sido muy divertido!».

La nueva colección diseñada por Zayn Malik de Giuseppe Zanotti llegará este mes a las tiendas de todo el mundo. El cantante ya ha mostrado un adelanto de la misma en sus redes sociales, así como lo ha hecho la propia firma.

#GIUSEPPExZAYN 28 JAN Una foto publicada por Zayn Malik (@zayn) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 1:41 PST

Zayn Malik no es el único cantante que ha sacado su propia línea de moda de algún producto, hace unos meses, Justin Bieber también lanzaba Forever 21, una línea de zapatos propia. Kanye West o Rihanna son otros vocalistas que disponen de su propia colección de ropa; la barbadiense tiene hasta perfumes.