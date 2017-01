Justin Bieber se desentiende de su perro

A pesar de lo que muchas Believers crean, Justin Bieber no es perfecto. Sus encontronazos con periodistas le han llevado a los juzgados y su mala actitud ha quedado muchas veces patente en su trato a los fans, como cuando pegó un puñetazo a un fan que se le acercó en Barcelona o cuando escupió a varias fans desde el balcón de un hotel donde se alojaba en Toronto. Lo triste es que, de su mala actitud, no se han librado ni sus mascotas. Así, hemos podido saber que hace unos meses el cantante se desentendió de su adorable perrito Todd, de raza Chow Chow.

En agosto de 2016, Bieber se encargaba de presentar orgulloso a su nueva mascota en su ya extinta cuenta de Instagram, un cachorro Chow Chow al que llamó Todd: «Todd, nueva bolita peluda. ¿Cómo eres real?», escribió el ganador del Grammy junto a la primera imagen del can. Sin embargo, el canadiense se aburrió pronto de él y unos meses después se lo entregó a uno de sus bailarines, C. J. Salvador.

Pero, tras este feo gesto, vino otro peor y es que, con siete meses, al perrito se le diagnosticó displasia severa de cadera, para lo que los médicos le dieron dos opciones al bailarían: o la muerte o una cara y complicada operación. El nuevo dueño del can no lo dudó y para conseguir los 8.000 euros que Todd necesitaba inició una campaña en Go Found Me, a través de la cual consiguió recaudar 8.400 dólares, más incluso de lo esperado. Sin embargo muchos se preguntan por qué Justin Bieber, que el año pasado ganó más de 56 millones de dólares, no sufragó la operación de su antigua mascota.

Esta no es la primera vez que Justin Bieber se ha portado de mala manera con sus mascotas. Subastó a su serpiente Johnson y regaló a su hámster, Pac, a una fan e, incluso, llegó a abandonar a su mono, OG Mally, en un aeropuerto de Alemania. Por no hablar del gato Tuts, del que no se sabe nada. Actualmente el ídolo adolescente sólo conserva a su perrita Yorkshire, Ester.