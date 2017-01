Mari Cielo Pajares se une a la lista de famosas que dieron la 'campanada' en Nochevieja

Lo del vestido de Cristina Pedroche en Nochevieja es ya un imprescindible todos los años, sin embargo este año dos famosas han eclipsado la polémica en torno a la ropa de la mujer de Dabiz Muñoz y ¿cómo?, pues creando más polémica. Primero fue Eloísa González, quién presentó el programa de las Campanadas 2017 de la Televisión Canaria, apareciendo con un vestido 'traicionero' que dejó algo inesperado al descubierto y después, aunque menos sonado, fue lo que le ocurrió a Mari Cielo Pajares. La hija de Andrés Pajarés fue la encargada de dar las campanadas en la televisión marbellí, que finalmente no sonaron y provocaron que los vecinos de Marbella se quedaran sin comerse la uvas, al menos al mismo tiempo que el resto de la geografía española.

Cientos de vecinos de la localidad que eligieron a Mari Cielo para guiarlos en las campanadas quedaron decepcionados cuando se produjo un fallo técnico y las campanas de la iglesia de la Encarnación no repicaron. Y Mari Cielo, lejos de quedarse callada, intentó una improvisada interpretación de las campanadas, junto al Dúo Arenal, que desconcertó y horrorizó a la audiencia y a los presentes en la plaza a partes iguales, mientras continuaban mirando atónitos hacia el campanario de la iglesia.

Originalidad no le faltó pero, sin embargo, muchos vecinos culpan a Mari Cielo de lo ocurrido y las redes sociales ardieron. La conductora, por su parte, ha explicado a Vanitatis que no entiende por qué la gente se ha cebado tanto con ella: «Simplemente fue un fallo electrónico y un retraso mínimo y como las campanas no sonaron, nosotros intentamos hacer lo que pudimos con el 'Dúo Arenal', haciendo ruiditos lo más parecidos a las campanadas, para que los asistentes pudieran despedir el año en condiciones. Hicimos unos “ding, dong” muy apañados» comentó Mari Cielo a la publicación.

No se sabe de quién fue el fallo, si del cura de la iglesia de la Encarnación, que se ha defendido afirmando que las campanas funcionaban correctamente una semana antes, si del programa o si de Mari Cielo, pero lo cierto es que ella ha sido la protagonista de una de las primeras anécdotas más hilarantes del 2017.