Justin Bieber vuelve a Instagram

El deseo que miles de Believers de todo el mundo le pedían al 2017 por fin se ha cumplido: su mayor ídolo, Justin Bieber, ha vuelto a Instagram. Pero lo ha hecho de una forma un tanto decepcionante. Y es que, no ha vuelto a reactivar su antigua cuenta si no que su mánager, Scooter Braun, ha abierto una nueva cuenta de Instagram a nombre del cantante, llamada 'The Real Justin Bieber Music' pero con la diferencia de que esta cuenta sólo será llevada por éste y subirá únicamente fotos oficiales del artista.

Así pues, esta noticia deja una sensación agridulce entre sus fans, que esperaban que el conocido intérprete reanudara su actividad en la red social y subiera fotos de su día a día para deleitar a sus fans más acérrimas, pero finalmente no ha sido así. A pesar de todo, la cuenta tiene ya 62.000 seguidores a sólo unas horas de su creación, aunque el momento ha colgado sólo dos fotografías.

Por contraparte, la nueva cuenta oficial ha dado follow sólo a una veintena de usuarios, entre los que destacan su gran amiga Kendall Jenner, con quien se rumorea que podría tener algo más que amistad, la cantante Rihanna, la modelo Cara Delevingne, el futbolista Neymar, a quien también le une una buena amistad, y los miembros de su familia.

Habrá que esperar ahora a ver si las aguas vuelven a su cauce y a Justin Bieber vuelve a picarle el gusanillo eso de tener un perfil personal en la red social.