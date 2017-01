Irina Shayk luce una considerable barriga de embarazada a pesar de la ropa ancha

Fue durante la pasarela más cotizado del mundo 'fashion' cuando saltaron a la luz los primeros rumores sobre un posible embarazo de Irina Shayk. Desde entonces, se ha visto en pocas ocasiones a la modelo y nadie ha desmentido ni confirmado la noticia. Recién iniciado este 2017, la top se ha dejado ver y su barriga ha crecido.

Aunque Irina Shayk elija sudaderas de su novio y ropa ancha para salir a la calle, su barriga empieza a tener un tamaño que ya no se disimularía como lo hizo en la pasarela de Victoria's Secret. Hace unos días, la modelo salió a hacer la compra con unos leggins que no le hacían justicia y una sudadera 'over size' bajo la que se intuía su embarazo.

Parece que cada vez es más evidente que Irina Shayk y Bradley Cooper serán padres este año. Hace poco, también se rumoreó que el actor podría haber pedido matrimonio a la top rusa. Fue el portal TMZ quien publicó unas fotos en las que la modelo lucía un nuevo anillo de oro con una esmeralda rodeada de brillantes, el medio inducía a pensar que se trataba de un anillo de compromiso.

La pareja inició su relación hace más de un año. Desde entonces, el amor de Irina Shayk y Bradley Cooper ha sufrido altibajos pero este próximo hijo sería la unión definitiva que ambos estarían esperando. Todo parece indicar que este 2017 podría ser el año de esta pareja.