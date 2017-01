La fiesta de Nochevieja más larga terminó ayer por la tarde

Y dicen que los alemanes no saben montar una buena fiesta. No hay en España un sitio que haya superado la fiesta de Nochevieja del club Berghain, en Berlín. 61 horas de celebración de Año Nuevo sin interrupción dieron para mucho. Fueron muchos los que no se quisieron perder la que, ya se puede decir, es la fiesta más larga en lo que va de año.

En la cuenta de Facebook del Berghain, escribían ayer, a eso de las seis de la tarde que, tras 61 horas, el club echaba la persiana para descansar. «¡Feliz año nuevo! Muchas gracias a todos los colaboradores, artistas y bailarines», era lo que escribían en su perfil de esta red social para agradecer a todos los que habían hecho posible la prolongada celebración.

Este club berlinés abrió en 2004 y se ha ganado a pulso ser uno de los más emblemáticos de la capital alemana. Cuenta con un aforo de más de 1500 personas y varias plantas de extensión, una de ellas reservada para el público gay. Desde que se abrió el Berghain ha llevado a cabo un estricta aplicación del Derecho de Admisión, a sus puertas se forman largas colas para acceder, y es que son muchos los que quieren entrar a este local de música electrónica y 'underground'.

No sólo la fiesta de Nochevieja se hace larga en el Bernhain, aunque sí que se lleva la palma de las del resto del año. Pero cualquier fin de semana, la fiesta se alarga en su interior desde el sábado por la noche hasta la mañana del lunes. Los 'zombis' del interior del Berghain salieron este pasado martes de su interior tras una celebradísima entrada en el año nuevo.