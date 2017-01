Justin Bieber defrauda de nuevo con otro vergonzoso 'play-back'

Parece que no hacer 'play-back' no es un propósito de año nuevo para Justin Bieber. En su primer show del año en Miami, la profesionalidad del canadiense volvió a quedar retratada en una vergonzosa interpretación de su tema 'Sorry', donde apartó el micrófono varias veces de la boca y, sin embargo, se escuchaba a su voz continuar la canción.

El concierto de Justin Bieber en Miami dejó esa descarada versión del ridículo del canadiense de la que el público no quedó ajeno. Todo el mundo pudo ver que la estrella pop no estaba cantando en directo y que era una grabación lo que se escuchaba. Por ello, se ganó unos cuantos abucheos.

Y es que no es la primera vez que Justin Bieber es señalado por hacer 'play-back'. El canadiense ya fue acusado de ello, sin ir más lejos, ocurrió en España, en su concierto de Madrid hace unos meses. Después de dar un puñetazo a un fan en Barcelona, el cantante tuvo la desfachatez de poner una cinta y subirse al escenario a hacer como que cantaba.

No es la mejor aparición que podía hacer el ídolo juvenil en este año que acaba de empezar. Lo que parecía un Justin Bieber reformado y rehabilitado parece que sólo fue un espejismo del Caribe donde ha pasado las vacaciones navideñas. En Barbados, el cantante ofreció su mejor cara, fue amable y simpático, pero la profesionalidad le sigue fallando al canadiense.