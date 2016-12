A estas niñas les regalan unos osos de peluche con la voz de su fallecido abuelo

Aviso a navegantes, el vídeo provoca lágrimas. Perder a un ser querido y que lleguen las navidades no es nada fácil, menos aún si eres un niño y se trata de tu abuelo favorito, aquel que siempre te contaba chistes, te llevaba de paseo al parque y te hacía cosquillas. Los padres de estas dos niñas lo sabían, por eso pensaron que nada les haría más ilusión esta Navidad que recibir un oso de peluche con la voz de su recientemente fallecido abuelo contándoles chistes.

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice pic.twitter.com/zdjUaghISr