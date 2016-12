La «lactancia erótica» deja de ser un tabú en el sexo

Para algunos sigue siendo un acto de mal gusto, una aberración, y precisamente eso es lo que ha mantenido a la lactancia erótica en el armario de los tabúes sexuales durante décadas. Ahora, empieza a tener algo más de visibilidad en las relaciones sexuales de pareja; lo que ha cambiado es la forma de abrir la mente de las personas y saber diferenciar el amamantamiento filial del sexual.

El pecho femenino es una de las zonas eróticas más importantes. En concreto, los pezones, por la gran cantidad de terminaciones nerviosas que tienen, son un importante estimulante sexual para las mujeres. Existen muchas formas de jugar con ellos, lamerlos, pellizcarlo, acariciarlos... No es de extrañar que durante la lactancia también se les incluya en el juego erótico y, aunque para muchos sea complicado de asimilar, hay hombres y mujeres a los que les atrae la idea de amamantar a sus parejas.

La psicóloga y sexóloga Raquel Graña explicó a la revista Marie Claire que «la lactancia erótica estimula el disfrute y las sensaciones corporales, da rienda suelta al deseo y la pasión, pero también puede generar un gran vínculo de intimidad» entre la pareja. A pesar de esto, esta práctica sigue considerándose una de las peores parafilias por sus connotaciones maternales.

Junto a este tabú, también se ha desarrollado otro no menos frecuente, el de mujeres que sin proponérselo o por sorpresa, experimentan orgasmos o placer cuando están amamantando a sus hijos. No son casos extraños, como se ha citado anteriormente, los pezones son zonas extremadamente erógenas y, para la mayoría de mujeres, básicas en el sexo. No obstante, muchas de estas mujeres que han sentido esa sensación orgásmica en ese momento, se han sentido culpables o incómodas, precisamente por ese desconocimiento o tabú sobre el tema. La sexóloga explica que «es una respuesta natural, totalmente fisiológica, que no debe ser juzgada ni puesta en cuestión».

La lactancia erótica está considerada una parafilia sexual, pero eso no quita que muchas parejas la practiquen. Siempre hay que respetar los deseos íntimos de cada uno y considerar/aceptar esta práctica como una opción más dentro de la infinidad de opciones que ofrece el mundo del sexo.