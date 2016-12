Ariana Grande defiende la sexualidad femenina y condena que la cosificación de la mujer

Si hay algo por lo que Ariana Grande siempre ha destacado ha sido por su lucha constante de los derechos de la mujer y la defensa de la dignidad femenina. Por esta razón, que ella tenga que vivir una escena de denigración hace su lucha todavía más energizante. Es lo que le ocurrió hace unos días a la cantante norteamericana, cuando iba a comprar la cena con su novio, Mac Miller.

Según contó la propia Ariana Grande en Twitter, salió de casa junto a su novio para ir a comprar algo de comida. Al subir al coche, a la vuelta, un fan de Mac Miller se topó con ellos y empezó a exaltar la figura del cantante. En cierta parte de su discurso ensalzador dijo algo como: «qué suerte tienes de estar con Ariana Grande, es súper sexy. Te veo dándole». Obviamente, a ninguna mujer le gusta escuchar eso y menos si es de sí misma.

Ariana Grande escribió un discurso dedicado a este joven tan visionario y a todos los hombres que hablan de esa forma de las mujeres, como si fueran objetos sexuales.

«Sé que a muchos os dará igual pero me sentí enferma y cosificada. Estaba justo allí sentada cuando lo dijo y desde entonces me quedé callada y herida. Es esa clase de cosas que hacen que las mujeres sientan miedo y estén incómodas. No soy un pedazo de carne que un hombre pueda usar para su placer. Soy un ser humano adulto. Me duele que mucha gente joven se sienta bien usando este tipo de frases que cosifican a las mujeres. Creo que debo hablar de esto porque sé que muchas mujeres tienen esta sensación de ser tratadas de forma incómoda públicamente por los hombres. tenemos que hablar de esto abiertamente porque nos hiere y nos avergüenza. Si no lo compartimos y no hablamos de ello continuará pasando. No somos objetos o trofeos. Somos reinas».

A este discurso, le ha proseguido una gran repercusión en la red social de microblogging. Muchos fans han apoyado a Ariana Grande en su batalla contra la cosificación de la mujer. La cantante también ha querido dejar claro que el hecho de que una mujer lleve ropa sexy no quiere decir que los hombres tengan que abusar de ella: «Que me ponga una falda corta no quiere decir que vaya pidiendo que me violen».