Raphael confiesa que el alcohol casi le cuesta la vida

Raphael le abrió su corazón a Bertín Osborne en el estreno de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. El veteranísimo cantante no tuvo reparos en confesarle que el alcohol estuvo a punto de costarle la vida hace trece años por culpa de una hepatitis que requirió un trasplante de hígado. «Yo nunca había bebido ni fumado, pero empecé a tomar alcohol porque me hacía dormir», contó el intérprete de Linares. El problema se agudizó durante la gira por los teatros con el musical del 'Dr. Jekyll y Mr. Hyde', llegando a alargar sus estancias en Barcelona para que su mujer, Natalia Figueroa, con quien lleva 45 años de matrimonio, no descubriera su deteriorado estado. «Bebía botellitas pequeñas de esas de los hoteles porque me hacían dormir -abundó-. Cuando empecé a notar síntomas de cosas jamás pensé en el dichoso botellín para dormir».

Una de las pocas personas que se atrevió a decirle a la cara que no estaba bien fue Rocío Jurado. Después de su paso por Barcelona, la obra se trasladó a Valencia. «Quedaba un mes. Yo lo hice, pero llegué en unas condiciones que... Yo estaba ya muy asustado. Entonces, al terminar en Valencia, me fui directamente al hospital y allí salió todo. Y aún así me pusieron bien unos días y yo hice mi último programa de Navidad», desveló.

Raphael no quería someterse a un trasplante hasta que entendió que no había otra alternativa. «Finalmente lo tuve que hacer, porque si no iba a morir. El día de la operación fue de vida o muerte; o llegaba el hígado, o no podía continuar viviendo. Es curioso que fue Rocío Jurado la que me dijo que no estaba bien, y ahora es ella la que no está aquí con nosotros», se lamentó.

El cantante de 'Yo soy aquel' padecía una cirrosis hepática y no le quedó más remedio que apuntarse a la lista de espera. El 1 de abril de 2003 recibió un hígado que le permitió reiniciar su vida, «una nueva vida». Desde entonces no ha vuelto a probar el alcohol y su trayectoria artística se mantiene con pasmosa intensidad. A pesar de tener ya 73 años, aborda cada temporada largas giras por toda España y, además, acaba de sacar a la luz un nuevo disco, 'Infinitos bailes', interpretando a 14 famosos compositores.