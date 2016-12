Paul Gascoigne, al hospital por una herida en la cabeza ocasionada en una pelea

El exjugador inglés, Paul Gascoigne, famoso por haber militado en equipos de la talla del Newcastle o el Tottenham además de sus problemas con el alcohol y otras drogas, que le han ocasionado varias visitas a dependencias policiales, ha sido ingresado en el hospital para tratarle de una herida en la cabeza ocasionada por una pelea en un hotel londinense.

El centro campista de 49 años se encontraba presumiblemente en un estado de ebriedad en el hotel cuando recibió el golpe. Los trabajadores del hotel no han realizado ninguna declaración al respecto, pero un presunto testigo llamado Alvin Carpio relató el suceso en su cuenta de Twitter:

This may be 1 of the weirdest tweets I've sent:I'm in Ace Hotel trying to read but can't because Paul Gascoigne is behind me causing trouble — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

«Este puede ser uno de los tuits más raros que he enviado: Estoy en el Hotel Ace intentando leer pero no puedo porque Paul Gascoigne está detrás de mí causando problemas»

It gets crazier: Gazza has just been kicked down the stairs by a guy whose friend got slapped by him. He really isn't in a good place. — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

«La locura va en aumento: Gazza ha sido pateado escaleras abajo por un tipo a cuyo amigo ha abofeteado. Está fatal»

It's a sad state: He's been spitting, making racist remarks & groping women, all while throwing around £ notes & stating his dad has cancer. — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

«Es muy triste: (Gazza) ha estado escupiendo, haciendo comentarios racistas y realizando tocamientos a mujeres, todo mientras lanzaba billetes a su alrededor y clamaba que su padre tenía cáncer»

El portavoz de Gascoigne, Terry Barker, ha explicado a los medios que el exjugador no será detenido y en cuanto reciba el alta médica en las próximas horas volverá a su casa.