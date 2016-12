Jennifer López podría estar saliendo con el rapero Drake

Primero fue Rihanna, con la que terminó su relación en octubre; después otra diva del pop, Taylor Swift, con la que se le relacionó sin que nunca se llegase a confirmar nada más que una relación meramente profesional; y ahora le ha tocado el turno a la diva latina por excelencia, Jennifer López. Hablamos, como no, del historial amoroso del rapero Drake, cuya vida sentimental ha sido objeto de cotilleos desde hace meses, cuando salió a la luz su romance con la de Barbados.

La «confirmación oficial» de la supuesta nueva relación con JLo ha llegado de la mano de ambos intérpretes, que han publicado este miércoles en sus respectivas redes sociales una fotografía juntos, abrazados y acurrucados en actitud muy cariñosa, sin ningún mensaje adjunto pero, como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Sin embargo, los rumores sobre un supuesto romance les siguen desde hace un tiempo. Concretamente desde principios de mes cuando Drake organizó una reunión privada en Las Vegas a la que asistió la diva latina.

Posteriormente, fueron vistos en un restaurante de West Hollywood cenando juntos. Pero, el detalle que más rumores ha despertado ha sido el hecho de que Rihanna ha dejado de seguir a Jennifer Lopez en sus redes sociales. ¿Será Drake el motivo?.

Recordemos que la Barbadiense terminó su relación con el rapero el pasado mes de octubre tras una infidelidad e inmersos en rumores que apuntaban a que Drake no había olvidado a su ex, Nicki Minaj. Además, teniendo en cuenta la estrecha amistad que une a ambas intérpretes a pesar de la diferencia de edad, 19 años, parece probable que la causa de este 'unfollow' sean los celos de Rihanna por la supuesta nueva relación de JLo con su ex.

Por su parte, a Jennifer López también se la relacionaba hasta hace muy poco con su ex, Marc Anthony, tras su separación del bailarín Casper Smart, ye incluso llegó a decirse que ella era la causa de la ruptura matrimonial del cantante latino con Shannon de Lima, cuya separación saltó a la luz hace sólo un mes. Sin embargo, todo apunta a que el afortunado que ha robado el corazón de la diva ha sido Drake.