Rob Schneider sube la apuesta de Jamie Oliver: Paella con langosta y chorizo al horno

El conocido actor de comedia Rob Schneider subió el otro día una foto de lo que sería su cena de Nochebuena: una rica paella...valenciana, no, desde luego. Ni española. Puede que ni terrestre. No ha trascendido dónde ha aprendido la receta, aunque es de presuponer que en ninguna parte, pero su 'plato' consiguió ser Trending Topic en Valencia y Sevilla, lo que provocó que hasta el mismísimo chef José Andrés se ofreciese a darle unas clases gratis. Esta es la abominación en cuestión:

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG — Rob Schneider (@RobSchneider) 25 de diciembre de 2016

Y la oleada de respuestas, entre el escarnio y el humor:

@RobSchneider thanks for celebrating the spirit of Spain! When you are ready for a class, tell me! I will bring the Paella pan.... — José Andrés (@chefjoseandres) 25 de diciembre de 2016

Aunque, a juzgar porque en la foto de la 'paella' aparecían un par de rodajas de chorizo al fondo (en clara referencia a la de Jamie Oliver) y a que el actor, recuerden, Rob Schneider ('Gigoló', 'Estoy hecho un animal' y un amplísimo etcétera), no subió ninguna foto del plato preparado a posteriori, es bastante plausible que todo se trate de una broma épica. Sobre todo porque Rob, viendo la que se había desatado en Twitter, decidió pedir perdón a todos los sevillanos:

For the people of Sevilla who were insulted by my Paella, I didn't mean to use lobsters. They crawled in the pan by themselves! pic.twitter.com/QFojdj5Npm — Rob Schneider (@RobSchneider) 25 de diciembre de 2016

En cualquier caso, broma o no, al actor le han llovido desde todas partes.