Ilusión óptica: ¿Dónde están las piernas de la chica de en medio?

Lo que a simple vista parece una fotografía de lo más normal, seis amigas que disfrutan de una tarde juntas, se está volviendo una auténtica locura en la red. Ha sido un usuario de Reddit quien se ha encargado de que la imagen se haga viral en la red y que la solución del problema que plantea se convierta en un auténtico debate.

¿Dónde estás las piernas de la chica de en medio? En la foto aparecen seis chicas, cinco de ellas están sentadas en un sofá. Hasta aquí todo bien, pero no hay seis pares de piernas... ¡Sólo hay cinco! No es que una de ellas no las tenga, se trata de una ilusión óptica, un efecto visual que se escapa al ojo humano. Aunque también podría ser que estas amigas estén tomándonos el pelo...

Los que han visto la foto y la han analizado plantean dos posibles hipótesis:

- La primera opción es que la primera chica que aparece a la izquierda de la fotografía esté cubriendo las piernas de la segunda y no se vean en la imagen. Las otras piernas serían de la tercera chica (la de enmedio) que, por su postura, juega una mala pasada a nuestro sentido de la percepción.

- La segunda opción es que las chicas estén jugando con nosotros. La primera chica de la izquierda tendría las piernas escondidas y la segunda se las cubriría, poniendo las suyas por encima y con una buena pose ante la cámara, disimulando el contorsionismo.

La hipótesis más viable parece la primera: que la primera chica cubra las piernas de la segunda y la de en medio esté sentada en un ángulo confuso para nuestro ojo. Además, justo al lado del agujero del pantalón negro de la primera chica se adivina la copa de la segunda, que estaría apoyada sobre las piernas que no se ven.