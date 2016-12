George Michael amaneció muerto «en paz y en la cama» según su pareja Fadi Fawaz

Pese a que George Michael era toda una estrella y ha muerto a una edad relativamente temprana y por sorpresa, el día 25 de diciembre, son pocos los detalles que han trascendido sobre su muerte. Su compañero sentimental durante los últimos días de su vida, Fadi Fawaz, ha desvelado en una despedida póstuma de Twitter que murió como la gran mayoría de seres humanos pide morir: en su cama, durante la noche, acompañado de su pareja y en paz.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx