Cristiano Ronaldo y su nueva novia derrochan amor en público

El futbolista Cristiano Ronaldo no oculta a su nueva novia de los flashes de los periodistas. El portugués y Georgina Rodríguez salieron juntos a cenar en un exclusivo restaurante de Madrid y allí, derrocharon amor y pasión a los ojos de todos.

Una persona presente en el lugar, fotografió al futbolista junto a su nueva conquista cuando cenaban en el local. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aparecen en algunas fotos publicadas por medios británicos dándose besos y conversando cómplicemente.

También el periódico especializado Mundo Deportivo ha publicado las fotos de la cita romántica de Cristiano Ronaldo con su explosiva nueva novia. Georgina Rodríguez tiene 21 años y es hija de un futbolista argentino. La pareja lleva saliendo desde hace un par de meses y ya no se cortan en exponerse en público.

Estos días, Cristiano Ronaldo disfruta de unas merecidas vacaciones. La Navidad la pasa en Madrid, junto a su familia y seguramente, también Georgina estará cerca.

Cristiano Ronaldo and new girlfriend Georgina Rodriguez look more loved-up than ever https://t.co/f3QmidJVd2pic.twitter.com/6kbVvadEPf