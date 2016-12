Niall Horan, de One Direction, sufre una enfermedad grave

El cantante Niall Horan, que acaba de comenzar su carrera musical en solitario, ha visto entorpecida su marcha profesional por una grave enfermedad. El cantante de One Direction tendrá que recuperarse del malestar que sufre y parece que no pasará sus mejores navidades.

Al principio, el irlandés pensaba que no sería muy grave lo que tenía. Sentía un dolor punzante en el pecho y malestar general. Los médicos le dijeron que tenía infección en la zona pulmonar y que tendría que resguardarse del frío: sufría neumonía.

Hace unos días, Niall Horan escribió en Twitter la razón de su enfermedad: «ya me decía mi madre que no saliera a la calle con el pelo mojado». Y es que la madre del de One Direction no difiere mucho de cualquier madre del mundo y, como todas, siempre tiene razón.

Esta navidad, Niall Horan se recuperará de la neumonía que sufrí al cobijo de la hoguera de su casa. Ya informamos hace unos días que el cantante ha decidido tomarse un descanso en su agitada vida y, por eso, se marchó a su casa, en Irlanda, para pasar estas fiestas rodeado de familia.

Aunque lamentablemente, Niall Horan va a estar enfermo, que mejor forma de estarlo si 'mamá' te cuida, te arropa y te hace tés calentitos para que el cantante de One Direction mejore. En unas semanas, el rubia volverá a la acción y seguirá cantando su 'This Town' por todas partes.

Should have listened to my mother years ago when she said " don't go out with wet hair or you'll get pneumonia"