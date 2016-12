La verdad sobre la mujer que fue denunciada por su marido por tener «hijos feos»

La noticia de la mujer china que había sido denunciada por su marido por tener «hijos feos» se hizo viral hace unos meses. La información corrió por todo el mundo por lo sorprendente del caso: un hombre que denunciaba a su mujer porque los niños no se parecían a ninguno de ellos; los niños tenían rasgos asiáticos muy marcados.

Entonces, ante el revuelo causado por todos los medios, la mujer declaró que, años atrás, se sometió a una operación de cirugía estética para parecer más occidental y se redondeó los ojos. Con esto, todo el mundo entendió que los niños se parecían a la madre con su anterior aspecto, antes de ser operada.

Ahora, meses después de lo ocurrido, la mujer vuelve a recurrir a los medios para contar su verdadera historia. Según cuenta Heidi Yeh, la foto que se hizo viral en la que aparece ella junto a su familia es falsa, más o menos. No es su familia auténtica, la imagen pertenece a la campaña publicitaria de una clínica estética de Taiwán y se acompañaría con el eslogan: «Sólo tendrás que explicárselo a tus hijos».

Yeh ha contado en la BBC que es modelo y actriz y que, desde que participó en esta campaña, su carrera profesional se ha hundido: «La gente no creía que no me hubiera operado. Los clientes me preguntaban que si era la mujer de la foto. Después de esto, solo conseguía pequeños papeles en anuncios». Ahora, la modelo quiere denunciar a la clínica y le demanda una indemnización millonaria por estropear su carrera.