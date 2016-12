Un niño que sufre acoso describe en una carta cómo se siente y se hace viral

El pasado verano, durante un campamento, uno de los monitores invitó a este niño de ocho años a que escribiera una carta expresando todos sus sentimientos. Una carta dedicada a los que le acosan, en la que explicara todo lo que le molestaba. El pequeño lleva cuatro años soportando los abusos de otros compañeros del colegio. El caso ha trascendido a la 'Generalitat' mediante el 'Sindic de Greuges', Defensor del Pueblo en cataluña.

En 2012, en una actividad de 'pintacaras' en el colegio, los alumnos pedían a los animadores que les pintaran la cara de lo que ellos quisieran. La mayoría de niños pedía convertirse en león o tigre, mientras que las niñas querían ser princesas. El protagonista de esta noticia quiso que le pintaran la cara de princesa y su decisión le ha costado cuatro años de acoso. Su madre ha explicado en el diario El País que le llamaban «maricón», pintaban cosas por las paredes sobre él o transformaban su nombre en femenino; «el año pasado se volvió insoportable», ha detallado la mujer.

En la carta que escribió, el pequeño dice lo siguiente:

«Hola

Os voy a explicar lo que me molesta y me enfada. Que os burléis, que digáis cosas feas, que uséis palabras bonitas como insulto, que escribáis cosas feas de mí y sobre todo que os riais de mí.

Todas estas cosas me hacen sentir mal, triste, enfadado y solo.

Siento que no tengo amigos, ni amigas y no me gusta.

Querría ser amigo vuestro y que me tratéis bien. Me ayudaría a sentirme mejor.»

Cuando el niño escribió ese texto en el campamento, la madre se puso en contacto con el Observatorio contra la Homofobia en Cataluña. Ha sido esta organización quien ha hecho llegar la carta a los medios de comunicación y quien ha informado de que la situación de este niño no es única, «hay muchísimos niños» que viven lo mismo.

La madre ha contado que al percibir la situación como «insoportable» para su hijo, que llegó a tener ataques de ansiedad, lo denunciaron en el centro pero el director y profesores no les dieron ninguna solución. Finalmente, decidieron cambiar al pequeño de colegio. «Ahora le tratan genial. Nadie se mete con él», ha explicado la madre del pequeño sobre la situación tras cambiar de centro.

Desde el Observatorio contra la Homofobia denuncian que sigan existiendo este tipo de situaciones en los centros escolares. Además, creen que el cambio de colegio no es la solución, «los agresores salen de rositas». Según la Ley contra la Homofobia aprobada por el Parlamento de Cataluña: «Debe velarse porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos». Esta asociación sólo pide que se cumpla.