La ganadora de Gran Hermano 17 es... Bea

Anoche se celebró la gran final de Gran Hermano 17, la edición más conflictiva de la historia del concurso. Con Rodrigo, Meritxell y Bea a las puertas del triunfo, la audiencia tenía bastante claro quien iba a ser la gran vencedora. No pilló de imprevisto el resultado de la noche pero la audiencia esperaba algo de paz en la final del concurso y, una vez más, hubo guerra en el plató.

Los tres finalistas de Gran Hermano 17 comenzaron la noche viendo mensajes de apoyo de un familiar: Rodrigo de su padre, Bea de la 'yaya' Carmen y Meritxell de su madre. Lo que ellos no sabían era que estaban en Guadalix, lo descubrirían más tarde. También pudieron ver algunos de sus momentos más relevantes en su paso por el programa. Después, Jorge Javier Vázquez les llamaría en el Club de GH17, un invento de esta edición que no ha dado tanto juego. Allí, se comunicaría el tercer finalista. Meritxell, Rodrigo y Bea, colocados delante de una atril, vieron como sólo el de Rodrigo se volvía rojo, el color que anunciaba que la valenciana y la catalana se enfrentarían en duelo en la gran final de Gran Hermano.

Aún sabiendo que se verían pocos minutos después, Bea despidió a Rodrigo con el corazón encogido y los nervios a flor de piel. Antes de salir de la casa, el madrileño se encontró en el jardín con su padre, un tierno reencuentro cargado de verdad y autenticidad. Después de él, Bea y Meritxell también vieron a los familiares que antes les habían mandado un bonito mensaje. La emoción empezaba a palparse más en Gran Hermano 17.

El ganador de Gran Hermano es...

Para anunciar al ganador de GH17, Meritxell y Bea entraron en una especie de jardín mágico, rodeado de luces y una decoración de cuento. Las dos finalistas, situadas en una especie de altar en el centro, rodeadas de una cúpula de luces navideñas y con sus trajes de gala, se preparaban para la temida y esperada decisión del público. Allí estuvieron las dos durante más de 20 minutos, aguantando el frío de la sierra madrileña hasta la media noche; como unas Cenicientas pero con sus zapatos. Finalmente, Jorge Javier pronunció la famosa frase: «la audiencia ha decidido que el ganador de Gran Hermano 17 sea...» y el nombre de Beatriz se iluminó en una bola mágica que había ido bajando, imitando el péndulo de la Puerta del Sol la noche de las Campanadas.

No se sabía bien si Beatriz y Meritxell temblaban de frío o de nervios, pero, al saber que 'Naranjita la lía' era la ganadora, a Bea casi le daba una taquicardia. La valenciana ha sido una de las gandoras de Gran Hermano que más ha expresado su alegría al verse ganadora del concurso y dueña de los 300.000 euros del maletín.

«Se acaba mi sueño», decía Bea en el momento en el que ya estaba sola en Guadalix; el Súper le contestaba: «este ha sido sólo uno de tus sueños». Una auténtica ganadora de Gran Hermano que incluso se apenaba de abandonar la casa en la que ha convivido, ha aprendido y ha evolucionado durante los últimos tres meses.

Clara y Jorge Javier se enfrentan

David Bisbal ofreció un espectáculo en la final de Gran Hermano 17. El artista se aseguraba que la audiencia del programa supiera que tenía nuevo disco y nuevo single. No hay gala sin artista en GH. Las entrevistas iban como se esperaba, con las buenas vibraciones de la final. Pero en una edición con tantas peleas, se esperaba que la guerra explotase pronto. JJ Vázquez le dijo a Bea que «me asombra el gran respeto, casi miedo, que le tenías a Clara». La aludida interrumpió: «no te permito que digas que mis compañeros me tenían miedo». Al presentador de Gran Hermano no le gustó que la madrileña le levantara la voz y su pelea volvió a ser tema de críticas en las redes sociales.

Adara y Bea se enfrentan

Cuando los ánimos parecían calmados tras el rifirrafe de Clara y Jorge Javier, se calentaba de nuevo el plató con un vídeo en el que se veía cómo Adara confesaba que Rodrigo le gustaba (al principio del programa). Bea se mosqueaba y Adara pedía explicaciones a la ganadora de Gran Hermano 17: «Me gustaría saber qué te he hecho yo». La disputa, en la que se metió hasta la madre de Bea, se zanjaba con la ironía de la valenciana: «me voy a comer los mocos ahora...».

Y lo cierto es que con 300.000 euros que ganó ayer Bea y que le entregó Sofia, la valenciana podrá comer muchas cosas, pero los mocos, no. Jorge Javier explicaba que en este Gran Hermano 17 «os ha faltado empatía y comunicación. No habéis estado dispuesto a hablar vuestros problemas» y ese ha sido un gran problema en la convivencia.

Por último, Bea explicaba en qué iba a invertir el dinero: «Voy a pagar las deudas de mi madre para que vuelva a casa, que lleva un tiempo viviendo en el extranjero, y voy a cumplir el deseo de Alain y donarlo a la investigación contra el cáncer infantil».

Las luces de Gran Hermano 17 se apagaron y la casa de Guadalix se quedó en paz por primera vez en tres meses. No faltará mucho para que el conflicto vuelva a ella; en un mes empezará Gran Hermano Vip.