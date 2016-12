Cree que ha ganado el Gordo de la Lotería de Navidad 2016 y la sacan de su error en pleno directo en Canal Sur

Si no estás entre la pequeña minoría que vio como ayer se hacían realidad sus sueños y se contestaba a sus plegarias en forma de décimo con el '66513', no temas: somos muchos los que hoy no hemos amanecido pensando en materializar nuestros caprichosos impulsos. Además, siempre puede ser peor. Podríamos haber creído durante unas horas que sí que nos había tocado el Gordo de la Lotería de Navidad para que luego alguien nos saque de nuestro error en pleno directo en televisión.

Esto es lo que le ha ocurrido a esta mujer, residente en la localidad de Pinos Puente, Granada, cuyo vídeo del momento preciso en el que se entera de la cruel verdad está dando la vuelta a España. Hay quien se mofa, quien aprovecha para el escarnio y quien se compadece, pero desde luego a todos los que llega (ya sea vía móvil, vía redes sociales o a través de una noticia, como es el caso) un vídeo con el llamativo título de «Así reacciona cuando le dicen que NO ha ganado el Gordo de la Lotería de Navidad 2016» acaban pinchando el enlace para verlo. Este es el momento:

Como se puede observar, la mujer también afirma haber ganado el segundo premio, aunque este no lo muestra a cámara. No ha trascendido si estaba también estaba equivocada o si efectivamente sí que ganó los 125.000 euros que este otorga al décimo.