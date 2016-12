Camila Cabello fue infiel a Fifth Harmony grabando su primer disco en solitario

La cantante ha demostrado la poca lealtad que ha tenido con sus compañeras. Si esta semana las componentes del grupo Fifth Harmony se sorprendían al conocer la noticia de que una de ellas, Camila Cabello, les abandonaba, ahora se sabe que la joven llevaba meses trabajando en su disco en solitario.

Al parecer, Camila Cabello, que está muy bien relacionada en la industria musical, lleva tiempo planeando su fin en Fifth Harmony. La cantante habría estado trabajando a la sombra de sus compañeras en un álbum en solitario sin que nadie lo supiera. Esta semana, su amiga y compañera Lauren Jáuregui declaró estar aturdida con la noticia de que Camila Cabello abandonaba el grupo.

Pero lo que la cantante ha hecho además de ser una gran deslealtad para sus compañeras está permitido. En Fifth Harmony, cada una de las componentes tiene contraros discográficos por separado, y Camila Cabello no ha roto su contrato con la banda.

Según informan fuentes a medios norteamericano, la discográfica Epic Records lleva un año planeando el disco de Camila Cabello en solitario. La cantante tendrá aportaciones de Sean Paul, Madison Love o Diplo, entre otros, en su nuevo trabajo.

Por su parte, las supervivientes de Fifth Harmony no se muestran muy optimistas con el futuro del grupo. Según informan en un comunicado: «nos enteramos por su representante de que Camila Cabello dejaba el grupo». Además, las chicas cuentan que dialogar con su compañera era muy difícil: «le pedimos varias veces que nos sentáramos a hablar sobre el futuro del grupo y era imposible. Creíamos que Fifth Harmony se merecía un último álbum».