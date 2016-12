Un hombre entra a robar a un 'sex shop' y es ahuyentado por una lluvia de consoladores

Las empleadas de un 'sex shop' californiano no tenían muchas ganas de bromas ni tampoco de robos aquel día. Un hombre entró al establecimiento con la intención de robar el dinero de la caja registradora. Según declaró una de las trabajadoras a medios locales, «al principio, pensé que era una broma, hasta que le vi sacar el arma».

Su reacción no es la más aconsejada por las autoridades en caso de robo o asalto en un establecimientos público, pero a estas trabajadoras no se les ocurrió otra cosa. La cámara de vigilancia de la tienda grabó como una de ellas comenzó a lanzar consoladores y más objetos al ladrón para tratar de ahuyentarlo. Finalmente, consigue su cometido y el hombre sale corriendo del local.

«Es lo más raro que he visto en mi vida. Empleados defendiéndose de esa forma...», comentó la dueña del 'sex shop' y recordó: «no discutas con alguien que tiene un arma». Las propias empleadas reconocen que su defensa no fue la más acertada: «Sé que como actué no fue inteligente».

En cualquier caso, milagrosamente, el hombre se marchó sin robar y sin herir a nadie. Las dependientas de la tiendas se quedaron con un gran susto en el cuerpo y una extraña experiencia que contar a sus amigos.