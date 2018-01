Alicia Hernández, Doña Sardina: «Recuerdo esos madrugones para coger sitio en el Entierro» Alicia Hernández, en una de sus tiendas. / DP La directora creativa de Dolores Promesas está «feliz» por la designación: «Lo que más nerviosa e intrigada me tiene es la lectura del Testamento» MANUEL MADRID Murcia Jueves, 18 enero 2018, 02:54

Alicia Hernández es una mujer que marca tendencia y su criterio es buscado por actrices, cantantes, novias... La elección para el papel de Doña Sardina le entusiasma y está deseando pisar ya Murcia.

-¿Recuerda cómo vivió los desfiles del Entierro en la infancia?

-Recuerdo la emoción de los días previos, los madrugones para coger un buen sitio y la euforia por conseguir ser la primera en pillar los pitos.

«Me encanta pasear por el casco de Murcia, y echo de menos las marineras en Las Flores», señala Hernández

-Ha nacido en Murcia, ¿cómo ha recibido este nombramiento?

-Me hace tremendamente feliz y lo recibo con mucha responsabilidad. Mis vínculos con Murcia siguen siendo muy fuertes ya que tengo aquí a mi familia y a parte de mis amigos, además de una de nuestras tiendas de Dolores Promesas. Estoy muy unida a Murcia por su gastronomía, sigo cocinando platos típicos y enseñando a mis amigos de Madrid cómo tiene que ser una buena ensaladilla.

-¿Cómo se imagina que van a ser esos días de fiesta en la ciudad?

-Voy tan entregada que pienso dejarme llevar y vivir la experiencia.

-¿Qué supone para Dolores Promesas tener este escaparate de las Fiestas de Primavera en Murcia?

-Para Dolores Promesas supone una muy buena promoción ya que su nombre resonará en los oídos de todos los murcianos y murcianas. Mis amigos y familia no quieren perderse ni un solo momento. Me apetece todo en general, pero lo que más nerviosa e intrigada me tiene es la velada del Testamento de la Sardina.

-¿Qué le gusta de Murcia, y qué echa de menos de su tierra en su vida en Madrid?

-Lo que más me gusta de Murcia es pasear por el casco antiguo, la Platería... Y lo que más echo de menos de mi tierra es tomarme las marineras en la Plaza de las Flores.

-Enhorabuena por la trayectoria de Dolores Promesas. ¿Cómo define la marca?

-Muchas gracias. Dolores Promesas nació como la historia de una mujer valiente, positiva y abierta. Nuestros diseños se caracterizan por estar pensados para mujeres que quieren verse guapas en todo momento, transmitiendo sus sentimientos y mostrando cómo se sienten.

-¿Qué es lo más le impacienta?

-Me hace especial ilusión compartir con todos los murcianos y murcianas la emoción con la que voy a vivir esa semana, sabiendo que se convertirán en unos días que recordaré toda mi vida.