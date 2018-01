Alfonso López Rueda, Gran Pez: «La generosidad es parte del carácter de los murcianos» Alfonso López Rueda, en la sede de su empresa. / A.S. «Guardamos sorpresas. Para la presentación del cartel del Entierro de la Sardina vamos a repartir postres y yogur Reina y café Salzillo en Murcia» MANUEL MADRID Murcia Jueves, 18 enero 2018, 02:54

El presidente de Postres Reina, Alfonso López Rueda, ha aceptado el encargo de la Agrupación Sardinera de representar al Gran Pez. Ilusionado y feliz. Así se siente este caravaqueño ante lo que se le viene encima la primera semana de abril.

-¿Qué significa para usted y para su grupo, Postres Reina, la oportunidad de ostentar el cargo festero?

-Es una excelente noticia, estoy orgulloso de poder representar una de las fiestas mas importantes de Murcia, como Gran Pez del Entierro de la Sardina, y para nuestras empresas es una excelente oportunidad de dar a conocer a todos los murcianos y visitantes los magníficos productos que hacemos en esta región, Postres y Yogur Reina, Agua de Cantalar y Cafés Salzillo, entre otros.

-¿Qué vínculos tiene con las fiestas de Murcia?

-Aunque resido en Caravaca de la Cruz, tengo familia en Murcia y en mi juventud veníamos a ver el desfile del sábado; después he tenido oportunidad de volver varios años con mis hijos. Es un extraordinario desfile. Tengo muchos amigos dentro, y me cuentan que son unas fiestas inigualables, y hay momentos irrepetibles, me han creado expectativas enormes. Estoy ilusionado.

-¿Qué valora de los sardineros?

-La generosidad y hospitalidad que desprenden en todos los actos que participan, son una muestra del carácter de los murcianos.

-¿Guarda alguna sorpresa dulce para estos días de fiesta en la ciudad?

-Por supuesto, para el día de la presentación del cartel vamos a repartir postres y yogur Reina, y café Salzillo.

-Postres Reina es una de las empresas de referencia en España. ¿Cómo se consigue ser líder en un sector tan competitivo?

-Es cierto que nuestro sector es muy competitivo, donde hay grandes compañías multinacionales con muchos recursos. Nosotros hemos sido rápidos, ágiles, flexibles y, sobre todo, innovadores, cuidando siempre en primer lugar la calidad, y encontrando el precio justo para el consumidor.

-¿Qué reacciones ha encontrado a su nombramiento?

-Todo son felicitaciones, en la familia lo viven con gran ilusión, aunque cuando han visto el programa de actos pensaban que era mas corto.

-¿De quién se acuerda en estos momentos de felicidad?

-Siempre de la familia, y del gran equipo con el que cuento en las empresas del grupo.