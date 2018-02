Raquel Conesa Valverde: «En las peñas se aprende a trabajar en equipo»

Rodeada de su huerta, Raquel Conesa reside en Casillas, donde, alejada de la algarabía de la ciudad, encuentra su tranquilidad. Estudiante de Administración de Empresas y Derecho, doble grado que cursa en la UMU, la candidata espera con impaciencia la llegada del gran Bando de la Huerta, una de las fiestas que más disfruta. Mientras, se interesa por adquirir diversas nociones culinarias y cinéfilas.

-¿Por qué decidió participar en la carrera hacia la corona de azahar?

-Porque siempre he querido presentarme como candidata a Reina de la Huerta, desde que empecé a bailar con cuatro años en el grupo de la peña. Me ofrecieron la oportunidad y no lo dudé. Es una experiencia increíble.

-¿Qué aptitudes debe presentar la Reina de la Huerta?

-Debe haber nacido en Murcia y haber crecido con los valores de nuestra tierra. También tiene que sentir amor por la cultura murciana, por sus raíces y costumbres.

-¿Qué valores ha aprendido en La Menta, su peña?

-El significado de la amistad, de la convivencia y del trabajo en equipo. Gracias a las actividades en La Menta, también he aprendido las costumbres murcianas.

-¿Y cuáles cree que puede aportar a la corona de azahar?

-Sensatez, alegría, simpatía y admiración por la tierra en la que he nacido. Ser embajadora de las tradiciones murcianas siempre ha sido uno de mis sueños. Estoy deseando conocer el desenlace.

-¿Cómo animaría a los jóvenes a que participasen en la tradición?

-Les enseñaría la amplia variedad de actividades que existen dentro de una peña. Pueden aprender, entre otras tareas culturales, a tocar la guitarra y la bandurria, a cocinar las recetas tradicionales, a jugar al cinquillo o al caliche, a actuar en representaciones de teatro y a bailar malagueñas y parrandas.

-¿Y cómo acercaría las costumbres de la huerta a la juventud desde las peñas?

-A través de las redes sociales. De hecho, creo que los jóvenes se implican cada vez más. Aunque han existido periodos en los que han estado bastante desconectados, las peñas y la Federación están potenciando su visibilidad por internet.

-¿Qué opina sobre los murcianos que no se visten con la indumentaria adecuada en el Bando?

-Supongo que lo hacen por comodidad, pero creo que no saben las alternativas que tienen. Existen, por ejemplo, refajos ligeros. En mi caso, prefiero ir siempre vestida con el auténtico traje y representar a la mujer huertana en su totalidad, como se vestían nuestros antepasados. Mi bisabuela salía al campo con un delantal y con su refajo.

-¿Cómo vendería su tierra a quienes no la conocen?

-Les diría que en Murcia pueden disfrutar del centro histórico de la ciudad, donde existen preciosos edificios, como el Real Casino y la Catedral, y que pueden visitar la costa que tenemos, diversas ciudades históricas, como Cartagena, y pintorescos municipios, como Caravaca de la Cruz y Lorca. Tanto la arquitectura de las ciudades como la de los municipios es increíble. Por suerte, tenemos la facilidad de conocer la brisa marítima y la tranquilidad de la montaña.

-¿Cambiaría su huerta por la ciudad en un futuro?

-No. La sensación de levantarse sin escuchar el tráfico es incomparable.

-¿Se imagina ganadora?

-Es una de mis ilusiones. Sería un placer representar a mi tierra, Murcia, en todos los eventos a los que la Reina debe acudir.