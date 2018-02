Gemma Alburquerque: «El patrimonio murciano es extraordinario»

Gemma Alburquerque encuentra la relajación paseando por El Valle Perdido, por el mirador de la Fuensanta y por las cálidas costas murcianas. Estudiante de un Grado Superior de Actividades Físico- Deportivas, la candidata espera con impaciencia conocer el desenlace de la carrera hacia la corona de azahar.

-¿Qué virtudes debería presentar la Reina de la Huerta?

-Elegancia y saber estar. Además, debe conocer la cultura de Murcia para poder representar a su tierra de la mejor manera posible.

-¿Cree que se están perdiendo las tradiciones huertanas?

-Sí. Existe tanto desconocimiento sobre las costumbres de Murcia, que creo que los jóvenes las están olvidando. Deberíamos recordar el trabajo y el esfuerzo de nuestros abuelos, quienes cuidaban la huerta y cultivaban sus alimentos para poder mantenerse. Sería una pena que las tradiciones desapareciesen por completo.

-¿Se implican los jóvenes en las peñas huertanas?

-Solo aquellos que se involucran desde pequeños. Desde fuera, la juventud no suele entender la dinámica de las peñas de la huerta.

-¿Cómo los animaría a que se iniciasen en las tradiciones?

-Les diría que visitasen las peñas. Formar parte de una de ellas no es sinónimo de trabajar, aunque así sea cómo se ve desde fuera, desde las mesas de las barracas. Nosotros disfrutamos muchísimo en las Fiestas de Primavera y el ambiente que generamos es incomparable. Por ello, a los jóvenes les enseñaría cómo es convivir en la peña, los invitaría a que nos acompañasen en los viajes culturales, les enseñaría la tradicional jota murciana... En cualquier actividad nos lo pasamos genial.

-¿Desde cuándo forma parte de El Almirez?

-De forma más seria, desde que tenía seis años. De pequeña era tan traviesa que mi madre decidió que no volvería a la peña hasta que me calmase, que fue cuando cumplí aquella edad. Toda mi familia se implica en las costumbres. De hecho, mi abuelo es el fundador de El Almirez.

-¿Qué le aporta formar parte de la peña huertana?

-Vivir experiencias increíbles con una segunda familia.

-¿Existe la competencia entre las candidatas a la corona?

-No, está siendo una experiencia preciosa. Nos llevamos genial, no me puedo quejar.

-¿Cómo vendería su tierra a quienes no la conocen?

-Les animaría a visitar el centro de la ciudad, que presenta edificios emblemáticos con fachadas preciosas, el Santuario de la Fuensanta, desde donde pueden contemplar Murcia en su totalidad, el Cristo de Monteagudo, las minas de La Unión... El patrimonio murciano es extraordinario.

-¿Se imagina a su lado a un Rey de la Huerta?

-Sí. Me gustaría que la dama, en este caso la Reina huertana, pudiera asistir a los actos acompañada por un caballero, que no fuese sola.

-¿Y ganadora?

-Ojalá, pero es difícil. Si el 10 de marzo me nombraran Reina de la Huerta, mi primera reacción sería llorar, me temblaría todo el cuerpo. Ese día tan señalado seguro que me invadirán los nervios.