Patricia de la Paz Cortés Sandoval: «En las peñas huertanas creces a nivel personal»
M. PIÑERO MURCIA Miércoles, 28 febrero 2018

Bailar la tradicional jota murciana, cantar en su peña, participar en diversos concursos de arquitectura y disfrutar de la gastronomía murciana en la céntrica plaza de las Flores. Son las actividades que Patricia de la Paz Cortés realiza en su tiempo libre, después de aprender las avanzadas nociones que estudia en sus manuales de Arquitectura, carrera que cursa en la UCAM.

-¿Cuándo se inició en el mundo de las tradiciones huertanas?

-De pequeña, cuando mi madre, al observar el ambiente tan sano, dinámico y divertido que reinaba en las peñas, decidió apuntarme con ella. Por la intensidad de los estudios, tuve que abandonar temporalmente a La Zaranda, pero hace un año retomé las actividades de la huerta. Me encantan.

-¿Qué valores ha aprendido en La Zaranda, su peña huertana?

-Desde que empecé de pequeña a participar en las tradiciones, he aprendido el significado de acoger a quienes vienen de fuera y de querer a las personas. La peña es como si fuera una familia, donde los huertanos intercambian sentimientos y se ayudan entre ellos. Además, en la Zaranda, crezco a nivel personal, vivo numerosas experiencias y adquiero nuevos conocimientos.

-¿Cree que los jóvenes se involucran en las tradiciones huertanas?

-Más de lo que me imaginaba, pero no es suficiente. Creo que no saben lo que significa vivir las tradiciones desde las peñas y que no se interesan. Es una pena.

-¿Cómo animaría a los murcianos a participar en las tradiciones?

-Les diría que en las peñas pueden conocer a personas maravillosas, pues son espacios donde pueden ampliar su círculo de amistades y aprender diversos conocimientos. También les mencionaría lo bonito que es el folclore, el baile tradicional de Murcia.

-¿Qué puede aportar a la corona de azahar?

-Puedo explicar cómo es Murcia a quienes no la conocen, a través de mis ojos. Es una ciudad con encanto, hermosa, culta y elegante. Nuestra tierra está viva y sigue evolucionando.

-¿Cómo definiría el carácter del auténtico huertano?

-Es quien posee un gran corazón, pues acoge a quien llega de fuera, una persona gentil. Pero también presenta un carácter fuerte. Además, conoce las tradiciones a la perfección y sabe disfrutar de las costumbres de la huerta.

-¿Qué opina sobre los murcianos que se visten inapropiadamente en el gran Bando de la Huerta?

-Que no saben valorar el esfuerzo que conlleva mantener las tradiciones huertanas. Además, no se puede comparar la vestimenta de quienes lucen sus trajes regionales con quienes no los utilizan. Los trajes del Bando son preciosos.

-¿Qué virtudes cree que debe presentar la Reina huertana?

-Debe saber defender lo que significa ser murciano, difundir con mucha pasión la tradición y sentir las costumbres.

-¿Debería existir el Rey de la Huerta?

-Sí, es una figura que podríamos añadir al mundo de las tradiciones murcianas. De esta forma, existiría cierta igualdad entre el Rey y la Reina. Juntos, en pareja, podrían defender a la Región y dejar a su tierra en una buena posición a nivel nacional.

-¿Por qué decidió presentarse como candidata a la corona de azahar?

-Porque quería representar a todas las personas que me están apoyando en el proceso. Sé que aspiro a convertirme en la embajadora de Murcia, pero creo que lo más importante es querer transmitir los valores del sureste español, desde el corazón.

-¿Siente cierta rivalidad entre las aspirantes a Reina de la Huerta?

-No, es un camino que vivo con ilusión y alegría. Entre las candidatas nos apoyamos y nos ayudamos en todo lo que podemos. Es una experiencia que, sin duda, recomendaría.

-¿Se imagina ganadora?

-Puedo imaginarme muchas cosas, pero ya me siento ganadora. Solo por haber participado, he podido vivir experiencias preciosas y acumular recuerdos con las increíbles personas que he conocido a lo largo de este recorrido. Guardo momentos incomparables.

-¿Cómo reaccionaría si es nombrada Reina de la Huerta el 10 de marzo?

-Estaría en un estado de exaltación y de alegría. Quizá, incluso me quedaría en shock.

-¿Preferiría vivir sumergida en la huerta o en la cuidad?

-Actualmente vivo en la ciudad, pero paso largas temporadas en una casa tradicional, situada en la huerta. Sea donde sea, creo que debemos sentir y disfrutar de cada momento.