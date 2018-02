«El Rey de la Huerta podría lucirse igual que la Reina» Nuria Pina Serrano / Vicente Vicéns / AGM Nuria Pina Serrano. La Crilla MINERVA PIÑERO MURCIA Martes, 13 febrero 2018, 03:48

Sabe bailar flamenco, danza clásica y la tradicional jota murciana, entre otros estilos. Estudiante de Derecho en la UMU, a Nuria Pina le gustaría tener una pequeña parcela de tierra para cultivar, en honor al panocho y al nombre de su peña huertana, La Crilla, patatas. A la candidata le encanta el ambiente de las céntricas calles murcianas, la Catedral y la plaza de las Flores.

-¿Cómo debe ser la elegida?

-Elegante, alegre y conocedora de sus tradiciones. Le tienen que apasionar las tradiciones de la huerta.

-¿Por qué decidió participar en la carrera hacia la corona de azahar?

-Porque quería repetir una gran experiencia que viví durante la infancia. De pequeña, cuando también me presenté a Reina, me nombraron dama. Me acuerdo hasta de aquel año, fue en 2007. Para quienes nos gusta la huerta, poder representar a una peña es una experiencia espectacular. No lo dudé.

-¿Cree que los jóvenes sienten y viven las costumbres de la huerta?

-No, solo nos implicamos los que formamos parte de las peñas. Creo que nosotros somos quienes más disfrutamos de la Semana de Primavera y que el resto de la juventud no vive las fiestas de la misma forma. El ejemplo más claro ocurre el día del Bando. Para los verdaderos huertanos no es una excusa para beber y emborracharse.

-¿Por qué piensa que algunos murcianos no se visten con los trajes regionales?

-Porque no conocen bien la tradición. Pienso que no saben cuáles son las partes que conforman la indumentaria, ya se trate del traje de mujer o de hombre.

-¿Qué medida tomaría para que la tradición llegase a todas las casas?

-Implantaría una asignatura en los colegios que abordase las tradiciones huertanas. Uno de los temas sería, por supuesto, la indumentaria adecuada. Bajar los precios del traje de huertana también podría ser un aliciente.

-¿Le gustaría que existiera la figura del Rey de la Huerta?

-Sí. Como la Reina, podría lucirse en las convivencias y en los actos.

-¿Dónde nace su afición por el mundo de la huerta?

-En mi familia. Desde pequeña, en casa me han inculcado las tradiciones murcianas, las llevamos en la sangre. De hecho, siempre hemos formado parte de la peña.

-¿Qué puede aportar a la deseada corona?

-Alegria, simpatía y el verdadero espíritu huertano. Creo que podría transmitir bastante bien las costumbres.

-¿Qué opina sobre el polémico soterramiento?

-No me gustaría que los vecinos se quedaran separados por un muro, pues sería un fastidio, por ejemplo, para quienes tuvieran que cruzarlo a la hora de llevar a sus niños al colegio o de ir a trabajar. Espero que la situación se solucione de la mejor manera posible.