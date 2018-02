María Mercedes Gómez: «Debemos enseñar la cultura de la huerta desde los colegios» La candidata a reina de la huerta María Mercedes Gómez. / Vicente Vicéns/ AGM María Mercedes Gómez. La Carreta M. PIÑERO MURCIA. Viernes, 16 febrero 2018, 02:33

Por el balcón de su casa se asoma el cítrico aroma de unos limoneros que, metros más abajo, cultiva en su huerta. Para Mercedes Gómez, estudiante de Turismo de la UMU, andar entre la vegetación de la pequeña parcela que cuida en su patio es un privilegio. La candidata nunca lo cambiaría por una residencia en la ciudad. Amante de la fotografía, de la lectura y del baile, repite la experiencia hacia la corona de azahar. Cuando tenía nueve años fue nombrada dama de la huerta.

-¿Qué significa formar parte de La Carreta, su peña huertana?

-En mi caso, significa compartir la pasión que siento por el folclore con una segunda familia, con la que disfruto muchísimo.

-¿Cree que las nuevas generaciones se interesan por las costumbres de la huerta?

-Sí, más de lo que parece. Aunque no es suficiente. La esencia del Bando, poco a poco, se está perdiendo. Para evitar su completa desaparición, debemos avivar las tradiciones y recordar en qué consiste vestirse con la indumentaria adecuada.

-¿Qué solución propone frente a esta realidad?

-Que se enseñe la cultura de la huerta en el colegio y en las familias. En mi casa, de hecho, fue mi abuela quien me enseñó a vestirme de huertana. Creo que en el colegio no deberían limitarse a dar las materias de siempre, tendrían que enseñar más cultura. Así, los pequeños aprenderían que disfrutar de las Fiestas de Primavera no solo consiste en probar los típicos platos de las barracas. Se trata de conocer la cultura huertana, la música y los bailes tradicionales.

-¿Y cómo acercaría la cultura de la huerta a los jóvenes?

-A través de las redes sociales, donde suelen tener perfiles muy activos. Promocionaría las fiestas y las costumbres por internet, y recordaría que el espíritu huertano no solo se demuestra el día del Bando, sino que también se realizan numerosas actividades en las peñas durante el resto del año. Casi nadie lo sabe.

-¿Qué virtudes debería presentar la Reina de la Huerta?

-Debe ser responsable, ya que ser Reina conlleva reservar ciertos días para acudir a numerosos actos, y le tiene que gustar el folclore, pues es el baile tradicional murciano. Además, para ser la embajadora perfecta, tiene que ser simpática y alegre. Ser la portadora de la corona es un puesto muy importante; es un referente cultural para los turistas.

-¿Qué puede aportar a la corona de azahar?

-Mucha pasión y todo mi tiempo. Me volcaría por completo en ser la mejor representante de Murcia. Si fuese la elegida, viviría la experiencia con bastante energía e intensidad. Estaría dispuesta a sacrificar cualquier día para asistir a los eventos.

-¿Qué destacaría de su tierra?

-La zona del centro histórico, donde se encuentran las calles Trapería y Platería, que presentan un encanto especial, la Catedral, que cuenta con una fachada preciosa, y la estupenda costa que tenemos. Destacaría, sobre todo, la playa de Calblanque.

-¿Por qué se presentó como candidata?

-Quería repetir la experiencia. De pequeña, fui elegida dama. Aún recuerdo lo bien que me lo pasé en aquella convivencia. Por ello, gane o no, el simple hecho de participar vale la pena. Lo recomiendo.