Consuelo López Hernández: «Deberíamos respetar la indumentaria tradicional»

Mientras estudia para ejercer como técnica veterinaria, Consuelo López disfruta leyendo, paseando por el santuario de la Fuensanta, bailando folclore y explorando las céntricas calles murcianas. Para la aspirante a la corona de azahar, la Reina debe sentir las tradiciones de la tierra y albergar alegría.

-¿Qué significa formar parte de El Cuartillo, su peña huertana?

-Aprender lo que es la tradición y conocer a personas que entienden las costumbres murcianas. Ya sea ayudando en la barraca, bailando la jota o realizando cualquier actividad, el huertano disfruta del momento. Por ello, desde que conocí el mundo de las peñas, no me he apartado de las costumbres de esta tierra.

-¿Cuándo se sumergió en las tradiciones de la huerta?

-Cuando me mudé a Sangonera la Verde, donde se sitúa El Cuartillo, con seis años. Mi prima formaba parte de la peña y seguí sus pasos. Recuerdo que empecé a vestirme con el traje de huertana a esa edad.

-¿Por qué decidió presentarse como aspirante a la corona de azahar?

-Porque de pequeña me presenté, pero no gané. Quería volver a intentarlo y representar a mi peña en la carrera hacia la corona.

-¿Cree que los jóvenes se involucran en las costumbres murcianas?

-Muy poco. Es un hecho que se refleja, por ejemplo, en el Bando, en el gran día de la Fiestas de Primavera. Los jóvenes que no participan en las peñas se pasan el día bebiendo en la calle. Creo que no disfrutan de lo que significa el verdadero Bando de la Huerta.

-¿Cómo les animaría a que se implicaran en las peñas huertanas?

-Aunque formar parte de una peña suele ser una actividad familiar que se hereda en casa, les presentaría a mis compañeros para que viviesen las Fiestas de Primavera en su esplendor. Algunos de mis amigos están pensando en presentarse el año que viene, después de observar cómo se disfruta en la carrera hacia la corona. Realizamos numerosos viajes y el ambiente es magnífico.

-¿Cree que debería existir el Rey de la Huerta?

-Por supuesto. De hecho, mi novio me preguntó por qué no existía esta figura huertana el día de la presentación de las candidatas. La Reina iría acompañada a los eventos.

-¿Qué piensa de los murcianos que no se visten con la indumentaria adecuada en las Fiestas de Primavera?

-Que es una falta de respeto hacia las tradiciones, ya que el Bando es una fiesta celebrada desde años remotos. Ojalá tuviésemos en cuenta la antigüedad del gran día y valorásemos más el traje de mujer.

-¿Qué solución propone frente a esta expandida realidad?

-Que debemos explicar que vestir con el refajo del traje de huertana no es sinónimo de incomodidad. Además, lucir el auténtico traje de mujer no se puede comparar con nada. Creo que deberíamos respetar la indumentaria tradicional de la huerta.

-¿Cómo animaría a los murcianos a que formasen parte de las peñas huertanas?

-Les enseñaría las actividades que pueden realizar en las peñas, donde podrían revivir las costumbres de nuestros antepasados y lucir los preciosos trajes regionales. En concreto, creo que deberíamos centrarnos en las nuevas generaciones: los jóvenes deben ser conscientes de que la felicidad no depende ni del móvil, ni de las veces que salgan de fiesta. Existen más experiencias. Además, a ellos les recordaría que celebrar el Bando de la Huerta no significa emborracharse durante todo el día. Ese gran día, me gustaría poder ir a cualquier parte con mi familia y disfrutar de una jornada alegre y tranquila.

-¿Existe cierta rivalidad entre las candidatas a la corona de azahar?

-No, ya que las aspirantes a Reina de la Huerta estamos bastante unidas. De hecho, me entristece que el día de la elección solo salgan catorce damas y una Reina. A partir del 10 de marzo, cinco candidatas se quedarán totalmente fuera de las actividades de la corona huertana.

-¿Cómo reaccionaría si ese día fuera la elegida?

-Me emocionaría muchísimo, pero creo que cualquiera de nosotras podría ser la Reina. Por haber participado, ya he ganado. Vivir nuevas experiencias y compartir la pasión por la tradición ha sido increíble.

-¿Qué aptitudes podría aportar a la deseada corona de azahar?

-Muchísima alegría y entusiasmo. Me encantaría enseñarle al mundo las costumbres que caracterizan esta tierra, Murcia, y poder exponer las tradiciones por España. Sería una experiencia única y un sueño convertido en realidad.